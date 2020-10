Aulas presenciais na rede estadual só em janeiro de 2021

Em entrevista exibida pelo TBC2 nesta segunda-feira, 26, a secretária da Educação de Goiás, Fátima Gavioli, afirmou que o retorno das aulas presenciais em Goiás será somente no momento em que a ciência, através do Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE) e da Secretaria de Saúde, garantir que não há mais risco de faltar leito e respiradores. E que a transmissão do novo coronavírus estiver sob controle na comunidade.

Com esta argumentação, Fátima Gavioli anunciou que, caso isso não seja possível, Goiás vai fechar o ano letivo na rede estadual de ensino de forma híbrida, remota. E vai iniciar as aulas presenciais no dia 18 de janeiro de 2021.

“E aí vamos trabalhar com um período com a ausência do que temos hoje, que são as aulas presenciais; e o outro período nós vamos manter as tecnologias para poder repor o que eles (os alunos) perderam este ano”, declarou.