Buriti Shopping oferece campanha de vacinação contra paralisia infantil e febre amarela

Nos dias 28 e 29 de outubro, o Buriti Shopping se tornará ponto de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia para vacinação contra a paralisia infantil e febre amarela. Os atendimentos acontecem dentro do centro de compras, em frente ao Supermercado Bretas, com início às 10 horas e encerramento às 16h30.

O grupo alvo da vacinação contra a poliomielite são as crianças de 1 a 4 anos de idade. Já a vacinação contra febre amarela abrange crianças de 9 meses até adultos com 59 anos. É importante ressaltar que só serão vacinadas as pessoas que apresentarem caderneta de vacinação.

O Buriti Shopping reforça que todos os protocolos e diretrizes de segurança que visam o controle da Covid-19 serão seguidos criteriosamente como o distanciamento mínimo nas filas e o uso obrigatório de máscaras.

Alerta importante para a sociedade

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia ressalta que a mobilização visa melhorar as coberturas vacinais, que têm oscilado nos últimos anos em todo o País. Segundo dados do Programa Nacional de Imunização (PNI), a cobertura vacinal brasileira está em 56,68% para as imunizações infantis, sendo que o ideal é entre 90% e 95%. Segundo a pasta, este baixo índice tem consequências graves, como a volta de doenças que tinham sido controladas no Brasil.