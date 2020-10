Carreta das 500 mamografias está em Luziânia

A Carreta da Prevenção, unidade móvel de prevenção gerida pela Policlínica de Posse está em um esforço concentrado para fechar a última semana de atendimentos itinerantes com um número expressivo de 500 mamografias em mulheres da região nordeste de Goiás.

Após passar por Campos Belos e Formosa, a unidade está em Luziânia, nesta semana, realizando atendimentos de mamografia e preventivos de colo uterino.

De acordo com o diretor administrativo da Policlínica de Posse, unidade do Governo de Goiás, Thadeu Grembecki, a meta é priorizar ao máximo o trabalho neste mês, pelo simbolismo da campanha Outubro Rosa.

“Estamos empenhados em reforçar as ações neste mês de combate ao câncer de mama e na atenção à saúde para as mulheres nesta região. Sabemos que há uma carência na disponibilidade desse tipo de exame e priorizamos o que importa em mais significativo para a população”, frisa.

Esta é a terceira semana em que a Carreta da Prevenção percorre cidades-polo do interior, levando mamografias e exames ginecológicos. A primeira foi Campos Belos, distante 650 quilômetros de Goiânia e que teve um destaque no atendimento às mulheres da comunidade quilombola Calunga. Em seguida, a carreta foi para Formosa, onde também fez os mesmos exames tipos de exames, em uma média de 30 por dia.

Em Luziânia, a realidade é a mesma observada nas cidades anteriores. As mulheres sempre tiveram dificuldade para conseguir agendar uma mamografia, pois esse exame de maior custo não é disponível na maioria das cidades do interior. A solução é conseguir para Goiânia, por meio da regulação, em uma verdadeira ‘odisseia’ para as mulheres.

Facilidade

A contadora e acadêmica de direito Elienai Cândido da Silva Santos, 36 anos, conta que há cinco anos teve indicação para fazer uma mamografia e precisou se deslocar para Goiânia. “Agora temos essa facilidade de a unidade de exame vir até nossa cidade. Essa é uma vantagem muito grande para as mulheres dessa região, porque podem agendar e fazer aqui mesmo, sem precisar ir para Goiânia.”

Além de Luziânia, o Complexo Regulador Estadual, da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (CRE/SES-GO), disponibilizou cotas de exames para as cidades de Águas Lindas de Goiás, Novo Gama, Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do distrito Federal.