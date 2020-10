Geração de emprego e renda é tema de live de Vanderlan

A live desta quarta-feira, 28, do candidato à Prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD), terá como tema uma das principais propostas do Plano de Governo da Coligação Goiânia em um Novo Momento para os goianienses, a geração de emprego e renda.

A transmissão, que será realizada pelas redes sociais e canal do YouTube do candidato, começa às 20h55. Ele tem repetido que se as pessoas tem oportunidades de trabalho ou de criar e expandir suas empresas, todas as outras áreas melhoram.

“Quando as pessoas tem emprego e renda, seja em trabalhos formais, com qualificação profissional, ou em suas empresas, melhora a autoestima, a qualidade de vida, o consumo no comércio ganha nova força e todas as áreas saem ganhando”, reforçou Vanderlan.

A aposta do candidato para que isso se concretize passa pelo investimento em ciência e tecnologia e implantação dos polos de desenvolvimento em todas as regiões da cidade, fomentando as potencialidades locais, como artesanato, confecção, marcenaria, calçados, móveis e outras.

“O goianiense é empreendedor por natureza. Nós vemos isso andando pela cidade. Muitas casas são pequenas indústrias e precisamos dar a essas pessoas a oportunidade de expandir seus negócios e também que outras pessoas possam empreender e gerar mais empregos e renda para a cidade, com incentivos e infraestrutura”, completou Vanderlan.