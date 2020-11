Prefeitura realiza testes de Covid-19 na região Campinas Centro

Os novos testes para detecção da Covid-19 serão aplicados a partir de quinta-feira (5) para os moradores da região Campinas Centro. O ponto de atendimento será a Escola Municipal Coronel Getulino Artiaga, na Vila Nova, no período entre 8h e 17h, nas modalidades drive thru e pedestre.

“O motivo da região Campinas Centro ser escolhida pela terceira vez, continua sendo o mesmo das últimas semanas: é a que apresenta maior número de internações e tem um alto índice de disseminação do vírus,” explica a diretora em Vigilância Epidemiológica, Grécia Carolina Pessoni.

Para realizar o teste e acompanhar a lista de bairros contemplados, os interessados devem acessar o site da SMS, por meio do link:

https://saude.goiania.go.gov.br/goiania-contra-o-coronavirus/testagem-covid-19-agendamento-online-regioes/

No formulário é necessário informar o CPF e o nome do bairro de residência a apresentar o comprovante de endereço no dia do teste.

Com o mesmo esquema das semanas anteriores, podem realizar o teste pessoas acima de 12 anos e que não apresentem sintomas.

Aqueles que tiverem algum sintoma devem procurar uma unidade de saúde. O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz com swab, que são espécies de hastes flexíveis. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Balanço

Desde o início da testagem ampliada da população em 5/8 até a última quinta-feira (29/10) já foram realizados 93.308 testes de antígeno, sendo que 11.372 tiveram resultado positivo para a Covid-19, o que representa 12,2%.