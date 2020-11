Selecionados para o Fica serão divulgados nesta 3ª-feira

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), divulga, na terça-feira, 3, os filmes selecionados para o Prêmio José Petrillo, da mostra competitiva Washington Novaes, da 21ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2020).

O anúncio será feito pelo secretário de Estado de Cultura, Adriano Baldy, com participação do DJ Alok (neto do cineasta José Petrillo), e estará disponível no Youtube da pasta a partir das 9h.

Também serão divulgados, os curtas-metragens goianos classificados para a 17ª ABD Cine Goiás – Prêmio Fifi Cunha, da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD – Seção Goiás), que integra a programação do festival.

Em razão da pandemia de Covid-19, o Fica deste ano tem formato totalmente digital. Um dos principais projetos de audiovisual do Governo do Estado, o festival será realizado de 16 a 21 de novembro. A abertura será às 19h do próximo dia 16, no Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás.

Ao todo, foram escolhidas 37 películas que vão concorrer a R$ 132,5 mil em premiações que variam de R$ 2 mil a R$ 7 mil.

O Prêmio José Petrillo é uma novidade desta edição. Todos os filmes selecionados serão contemplados por ele, com valores que variam entre R$ 3,5 mil, para longa-metragem, e R$ 2 mil, para curta-metragem. A premiação é acumulável com outras que o filme vier a receber.

O Fica 2020 recebeu inscrições de 331 filmes, de 17 países. Do Brasil, foram 226 participações, sendo 198 curtas e 28 longas. Pela 17ª Mostra ABD Cine Goiás, foram 82 curtas goianos. A lista dos contemplados nesta etapa, tanto do Fica quanto da ABD, será publicada no site do festival: fica.go.gov.br.

Os filmes da Mostra Competitiva Washington Novaes foram avaliados por um júri técnico, composto por Julio Pereira, Éder dos Santos e Thiago Lemos, especialistas da área de cinema, indicados por entidades representativas do segmento de audiovisual em Goiás.

Para as escolhas, foram seguidos os critérios exigidos no regulamento do Fica, em que se enquadram as obras nos gêneros ficção, documentário ou experimental, podendo ser em animação ou live-action, com temática ambiental, produzidas em qualquer parte do mundo.

Mostra ABD

A ABD recebeu inscrições de 82 curtas goianos, nos gêneros de ficção, animação, documentais e experimentais, para a sua 17ª Mostra. Do total, 13 produções foram selecionadas.

Para esta edição, a ABD irá distribuir, ao todo, R$ 47,5 mil em prêmios. O diferencial deste ano, além do formato totalmente on-line, é que todos os curtas-metragens selecionados para a mostra receberão um prêmio, denominado Fifi Cunha, no valor de R$ 2 mil cada um.

Os curtas foram avaliados por Miguel Forlin, único membro do júri. Miguel é crítico de cinema de São Paulo, com reconhecida atuação no segmento audiovisual, indicado pela Secult Goiás.