Serpes mostra Vanderlan com 24,5% e Maguito com 21,5%

A última rodada da pesquisa Serpes, divulgada nesta segunda-feira, mantém a liderança do candidato à prefeitura de Goiânia Vanderlan Cardoso (PSD), com 24,5% das intenções de voto. Maguito Vilela (MDB) aparece em segundo lugar, com 21,5%; e Adriana Accorsi (PT) com 10,1%.

Alisson Lima (Solidariedade), Major Araújo (PSL) e Elias Vaz (PSB), têm respectivamente: 4,2%; 3,5% e 2,7%. Os demais candidatos têm menos de 2% no levantamento.

O instituto foi às ruas entre nos dias 28 e 29 de outubro e a pesquisa tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.