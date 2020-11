Governo de Goiás cumpre cronograma e nomeia mais 20 delegados da Polícia Civil

O Governo de Goiás publicou, nesta terça-feira, 3, no Diário Oficial, a nomeação de mais 20 delegados substitutos aprovados no último concurso da Polícia Civil. Desta forma, o Estado cumpre o cronograma anunciado pelo governador Ronaldo em setembro e que garante a convocação de 100 aprovados até o final de janeiro de 2021.

Os primeiros 20 nomeados foram chamados no dia 1º de outubro. São 20 delegados por mês até 1º de janeiro de 2021. Em 25 de janeiro, haverá a última convocação, e a partir dela, todos os 100 que fizeram o concurso e foram aprovados estarão no cargo. Com o novo efetivo que ingressa nos quadros da Polícia Civil, o número de delegados vai aumentar em 25%.

A chegada dos novos integrantes da segurança pública busca equilibrar um déficit que se acumulou ao longo das últimas duas décadas. Essas são as primeiras contratações desde 2014.

Durante a cerimônia de divulgação do cronograma de nomeação dos delegados substitutos, o governador Ronaldo Caiado ressaltou que, para cumprir o calendário de nomeação, foi necessário um encaixe no orçamento para não quebrar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

A maioria dos profissionais será deslocada para o interior, principalmente para as regionais que mais precisam, como as de Luziânia, Posse, Porangatu, Uruaçu e Goiás.

Confira os nomes dos aprovados no Diário Oficial do Estado de Goiás no site diariooficial.abc.go.gov.br.