Assembleia aprova criação da Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista de Caldas Novas e Rio Quente

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou com 20 votos favoráveis, em segunda e definitiva votação, nesta quarta-feira, 4, o Projeto de Lei nº 4730/20 que cria a Delegacia Especializada no Atendimento ao Turista de Caldas Novas e Rio Quente (Detur), no âmbito da Delegacia Geral da Polícia Civil. De autoria da Governadoria, a proposta teve unanimidade na Casa.

Na justificativa do projeto, o governador Ronaldo Caiado ressaltou que a implantação da unidade irá proporcionar “maior eficiência e eficácia na proteção aos milhares de turistas que frequentam a região, em atenção ao interesse público e à conveniência administrativa”. A criação não irá acarretar custos para o Estado, já que, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os recursos materiais e o efetivo serão realocados.

De acordo com o texto da propositura, são competências da Detur investigar e apurar, concorrentemente com as Delegacias de Polícia Distritais, Municipais e Especializadas, infrações penais em que o sujeito passivo do delito seja turista, com exceção do homicídio consumado. Também irá atuar em estreita colaboração e parceria com as demais delegacias goianas e as congêneres de outros Estados, para a troca de experiências e a atualização dos métodos de atuação, dentre outros.