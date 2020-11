Prefeitura autoriza retomada das atividades da Orquestra Sinfônica de Goiânia

O prefeito Iris Rezende autorizou via decreto municipal a retomada das atividades da Orquestra Sinfônica de Goiânia, suspensas desde março quando teve início a pandemia da Covid-19. O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, na Rua 3, no Centro, também abre a pauta para agendamento de atividades nos próximos meses. Artistas e grupos culturais interessados podem solicitar informações via email pautaouro@gmail.com.

De acordo com o decreto, a retomada deve respeitar todos os protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, garantindo o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e quantidade limitada de pessoas em espaços públicos. Os eventos devem acontecer com a regulamentação da Secretaria Municipal de Saúde.

Para novembro, a Orquestra tem prevista a realização de concertos online, transmitidos ao vivo do Teatro Goiânia e Teatro Basileu França pelo canal da Orquestra no Youtube. (www.youtube.com/orquestrasinfonicadegoiania).

Nesta sexta-feira, 6, às 20h, a apresentação é da Camerata da Orquestra Sinfônica de Goiânia em homenagem a Alberto Nepomuceno, um dos mais importantes compositores brasileiros na passagem dos séculos XIX e XX e um dos precursores do nacionalismo musical no país. Já no domingo, 8, às 11h, a apresentação é da Banda Juvenil de Goiânia com clássicos do repertório para bandas.

Também estão na programação apresentações especiais realizadas em homenagem ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, e Dia da Música, celebrado no dia 22. Na semana que antecede o Dia da Música, grupos reduzidos da Orquestra realizam pequenas apresentações em parques da cidade, levando cultura para o público circulante desses pontos.

Confira o calendário de apresentações para novembro:

Dia 12, 20h: Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme – Homenagem a Ernst

Dia 13, 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia – Os Instrumentos de Metal

Dia 19, 20h: Banda Juvenil de Goiânia

Dia 20, 20h: Coro Sinfônico de Goiânia – Homenagem ao Dia da Consciência Negra

Dia 21, 20h: Rede Municipal de Núcleos Musicais – Homenagem ao Dia da Consciência

Dia 22, 11h: Orquestra Sinfônica de Goiânia – Homenagem ao Dia do Músico

Dia 26, 20h: Orquestra Jovem Municipal Joaquim Jayme – Homenagem a Ernst Mahle

Dia 27, 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia

Dia 28, 20h: Orquestra Sinfônica de Goiânia