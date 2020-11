Iris reafirma retorno das aulas na rede municipal

O prefeito Iris Rezende (MDB) voltou a falar, nesta sexta-feira (6), sobre o retorno das aulas na rede municipal de educação. Segundo ele, o processo será gradativo e seguro. “Nós discutimos bastante e tomamos uma decisão: vamos reabrir. Faremos isso com cautela, cumprindo todas as recomendações, mas vamos reabrir”, disse durante entrega de salas no setor Vila Rosa.

A previsão é que a volta já comece na próxima semana. A secretaria de Educação de Goiânia vai definir os critérios e estipular o calendário gradativo. A preocupação, como explicou o prefeito, é com os pais que já precisaram voltar ao trabalho e não têm um local seguro para deixar seus filhos.

“O objetivo principal das nossas unidades, principalmente os Centros Municipais de Educação Infantil, é receber com cuidado e com competência as crianças cujos pais trabalham fora. Sabemos da gravidade deste vírus e tomaremos todas as providências para que as unidades escolares não sejam ambientes de propagação. Será uma alternativa segura, diferente da que muitos são obrigados a se submeter por falta de opção”, ressaltou.