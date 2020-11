Pesquisa Serpes: Vanderlan lidera, Maguito segue em segundo

Divulgada neste sábado, 7, a quarta rodada da pesquisa Serpes, pelo jornal O Popular, mostra Vanderlan Cardoso (PSD) com 26,3%, Maguito Vilela (MDB) com 23% e Adriana Accorsi (PT) com 9%.

A pesquisa faz a simulação de segundo turno entre os candidatos que ocupam as duas primeiras posições, o resultado foi: Vanderlan vence Maguito com 5,6 pontos de vantagem. O candidato pelo PSD aparece com 39,9% contra 34,3% do emedebista.

O instituto ouviu os eleitores entre os dias 3 e 5 de novembro. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4%.