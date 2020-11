Vanderlan mantém liderança apesar dos desgastes

O candidato da Coligação Goiânia em um Novo Momento, Vanderlan Cardoso, segue líder em mais uma pesquisa divulgada nos últimos três dias. Números do instituto Grupom, divulgados na manhã dessa segunda-feira, 9/11, apontam o nome do PSD na corrida à Prefeitura de Goiânia com 26% das intenções de voto na sondagem estimulada, quando é apresentado ao eleitor os nomes dos candidatos.

O candidato do MDB, Maguito Vilela, aparece em segundo com 23,2%. Já a petista Adriana Accorsi aparece bem atrás de Vanderlan e Maguito, com 11,4% das intenções de voto. Os outros nomes da corrida registraram menos de 6% das intenções de voto nessa quarta rodada da pesquisa Grupom, que foi às ruas entre 3 e 7 de novembro, e tem margem de erro 4,1 pontos porcentuais e nível de confiança de 95%.

Na pesquisa espontânea, Vanderlan também aparece em primeiro com 22,6%. Na sequência, aparece Maguito, com 20,2% das intenções de voto. Nesse tipo de sondagem, a candidata do PT lidera o segundo pelotão com índices abaixo de dois dígitos. Adriana Accorsi tem 7,8% e os demais candidatos apresentaram porcentuais abaixo de 3,5%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, Vanderlan venceria as eleições contra os candidatos do MDB e PT. No embate contra Maguito, o candidato do PSD tem 41,8% das intenções de voto contra 39,3% do emedebista. A petista Adriana Accorsi registra no duelo 36,5% com Vanderlan, que venceria com 46,8%, ou seja, 10,3 pontos porcentuais de dianteira na pesquisa, que foi registrada com o número GO 04086/2020.