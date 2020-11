Dona Íris critica aliança do MDB goiano com PSDB

A ex-deputada federal e primeira-dama de Goiânia, Íris de Araújo (MDB), usou seu perfil no Twitter para criticar aliança do MDB com o PSDB em cidades goianas. “Aliança do MDB com PSDB? Nenhuma surpresa para mim. Venho denunciando há tempos. Isso é renovação?”, disse.

O presidente estadual do partido, Daniel Vilela, admitiu as parcerias e cogitou até mesmo lançar um nome tucano para o governo do Estado (leia aqui). O PSDB, partido do ex-governador Marconi Perillo, fez oposição ferrenha ao prefeito Iris Rezende (MDB) por mais de 20 anos. Recentemente, porém, o prefeito anunciou sua aposentadoria política e se afastou do processo de sucessão municipal, foi quando uma nova configuração em torno do partido começou a ser formada.