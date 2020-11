MDB goiano esboça aliança com PT e PSDB

As eleições municipais de 2020 evidenciaram a busca de alianças por parte do MDB em todo o Estado e com partidos que, até então, eram considerados adversários. Já estão na conta do presidente do partido Daniel Vilela parcerias com PSDB e PT em cidades importantes, como Goiânia, Goinésia e Minaçu.

Segundo o próprio presidente, a aliança com os tucanos pode refletir na eleição para o governo de Goiás. Daniel diz considerar, por exemplo, Otávio Lage (PSDB) para disputar o cargo.

Em Goiânia há informações de que os emedebistas já tenham encaminhado com o PT uma aliança no segundo turno em Goiânia. Daniel não confirma, mas a candidata Adriana Accorsi (PT) iniciou ataques a Vanderlan Cardoso (PSB) em consonância com o discurso utilizado pela campanha de Maguito Vilela (MDB). Por ora, o argumento é que PT e MDB podem ir juntos para a segunda fase da disputa.