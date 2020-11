Estado cria Política de Capacitação e de Desenvolvimento Profissional

Valorizar o servidor, melhorar a eficiência da administração e a qualidade dos serviços públicos nortearam a publicação da Política Estadual de Capacitação e de Desenvolvimento Profissional para os colaboradores do Estado de Goiás. O decreto, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, foi publicado no Dia do Servidor, 28 de outubro.

Entre os objetivos está a otimização da eficiência e da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão por meio da qualificação, da atualização e da capacitação continuada dos servidores estaduais. A política estabelece, com uma das suas diretrizes, o incentivo e apoio ao funcionário em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento das competências institucionais e individuais.

O secretário da Administração (Sead), Bruno D’Abadia, classifica a Política Estadual de Capacitação e Desenvolvimento profissional dos servidores como mais um indicativo do comprometimento da gestão na valorização dos colaboradores estaduais. “Entendemos que o êxito da administração está coadunado à capacidade de promover melhores entregas aos cidadãos, o que pode ser ampliado por meio da qualificação do quadro de funcionários do Estado e da decorrente otimização dos processos”, pontua.

A Superintendência da Escola de Governo, unidade ligada à Secretaria da Administração, fica responsável pelo desenvolvimento das atividades e cursos gerais dos servidores, que serão otimizados por meio de cooperação entre esferas de governo e demais Poderes, além da parceria com empresas e instituições públicas e privadas.

O plano prevê cursos presenciais e a distância, palestras e eventos, considerando trilhas de capacitação para o desempenho de diversas áreas, exposições e fóruns dentro das áreas de desenvolvimento, entre outros. Pós-graduação stricto e lato sensu também estão entre as capacitações previstas para servidores efetivos.