Prefeitura de Goiânia convoca 1.380 profissionais de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no uso de suas atribuições legais e considerando Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital Nº 001/2020, convoca 1.380 candidatos classificados para fazerem o upload dos documentos. Os aprovados terão até a próxima terça-feira, 17, quando completam três dias úteis da publicação do Edital de Convocação no Diário Oficial do Município, para apresentar comprobatórios e os documentos referentes à experiência profissional e titulação.

Os profissionais vão atuar em toda a rede de saúde do município, nas unidades de Atenção Primária, Urgência e Emergência e na parte administrativa. A maioria é de técnicos de enfermagem, 732 profissionais.

Os classificados devem acessar o link www.goiania.go.gov.br na página reservada aos Concursos e Seleções no link Processo Seletivo Simplificado Emergencial – Secretaria Municipal de Saúde – Edital nº 001/2020, para fazer o upload da documentação conforme os itens 14.5 e 14.6 do Edital n°001/2020

Após análise e conferência dos documentos conforme critérios definidos no Edital nº 001/2020, o resultado será divulgado no site: no site www.goiania.go.gov.br, na página reservada aos Concursos e Seleções – link “Processo Seletivo Simplificado da SAÚDE– Edital nº 001/2020”. Os candidatos que tiveram sua documentação deferida, estarão aptos a assinatura do contrato e início de suas atividades de imediato.

Quadro do quantitativo de convocados no Edital nº 009/2020

Área de Atuação Cargo Quantitativo Atenção Primária Enfermeiro Geral ESF 40 horas 82 Atenção Primária Enfermeiro Geral 30 horas 42 Atenção Primária Técnico de enfermagem 202 Atenção Primária Auxiliar de enfermagem 51 Atenção Primária Farmacêutico 30 Atenção Primária Auxiliar de Farmácia 20 Urgência e emergência Biomédico 52 Urgência e emergência Enfermeiro Geral 102 Urgência e emergência Farmacêutico 15 Urgência e emergência Psicólogo 23 Urgência e emergência Técnico de enfermagem 530 Urgência e emergência Auxiliar de farmácia 30 Outras áreas de atuação Assistente Administrativo 201 Total 1.380