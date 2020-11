Candidatos à prefeitura de Goiânia votam na manhã deste domingo

A candidata à prefeitura de Goiânia pelo PT, Adriana Accorsi, e seu vice, Pedro Wilson, compareceram às urnas na manhã deste domingo, 15, e registraram seus votos. Pedro Wilson votou às 9h no Colégio Imaculada, Setor Marista. Já Adriana Accorsi votou às 10h no Colégio Integrado de Educação Moderna (CIEM), no Setor Jaó.

O candidato Vandelan Cardoso votou na Escola Estadual Jardim Novo Mundo ao lado do governador Ronald Caiado, e do candidato a vice-prefeito por sua chapa Wilder Morais. Estiveram presentes, também, a primeira-dama do estado Gracinha Caiado e apoiadores.