Iris Rezende não declara seu voto: “não entrei nesta campanha”

Após ter anunciado informalmente que não votaria, o prefeito Iris Rezende mudou de ideia e votou no Colégio Marista, às 8h30. Em entrevista coletiva após a votação, sua escolha para a sucessão continuou sob sigilo. “Eu disse que não entraria em campanha alguma e não entrei. Não declarei apoio e não me acho no direito de fazer qualquer comentário sobre os candidatos”, disse.

Iris comentou o cenário que o próximo, ou a próxima, prefeito (a) vai encontrar: “Estou deixando uma prefeitura organizada, com todas as contas em dias, nenhum dívida e dinheiro em caixa. Eu fui candidato para consertar a prefeitura de Goiânia e assim eu fiz. Paguei todas as dívidas, realizei obras importantes, colocamos todos os serviços para funcionar.”

O prefeito foi votar acompanhado da filha Ana Paula Craveiro e do neto Daniel Craveiro. Militantes do MDB foram para porta do colégio aguardar a chegada do prefeito, que foi rápido em sua votação.