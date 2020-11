Maguito Vilela é entubado novamente

O candidato à prefeitura de Goiânia Maguito Vilela foi entubado novamente na tarde deste domingo (15). Segundo assessoria, o procedimento foi realizado para que uma inflamação nos pulmões fosse averiguada.

Confira a nota divulgada:

COMUNICADO

Domingo, 15 de outubro – 18h44

A equipe médica que acompanha o candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, decidiu por introduzir na tarde de hoje ventilação mecânica invasiva assistida (quando o aparelho é deflagrado pelo esforço inspiratório do paciente) para que ele fosse submetido a uma broncoscopia, com o objetivo de examinar a causa de um aumento na inflamação dos pulmões verificado nos exames de hoje. O paciente está sedado, confortável e com as funções vitais preservadas.