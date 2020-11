Inscrições para Lei Aldir Blanc seguem até 23 de novembro

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), continua com inscrições abertas até dia 23 de novembro para a Lei Aldir Blanc apenas no Inciso III (Edital nº 001/2020). Interessados devem fazer a inscrição conforme previsto no edital.

O edital com inscrições abertas abrange a seleção de projetos e atividades artísticas culturais realizadas online em plataformas digitais ou mídias sociais por artistas, grupos e profissionais com projetos de espetáculos, performances, exibições de filmes, exposições, ações formativas nos segmentos: Audiovisual, Cultura Hip Hop, Artes Visuais, Circo, Dança, Literatura, Música, Teatro e Cultura Popular.

As inscrições estão disponíveis para pessoa física e jurídica e podem ser feitas online no site da Prefeitura (https://www.goiania.go.gov.br/secult/lei-aldir-blanc/) ou presencialmente na Gerência de Projetos Culturais, na sede da Secult, – Avenida Parque Atheneu n° 1.477 – Parque Atheneu, ou também no Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, no Centro, das 8 às 12h e das 14h às 18h.

Informações adicionais podem ser obtidas junto à Secult, pelo telefone (62) 3524-2540 ou 2542 ou via e-mail: secultgoianialei@gmail.com.

Acesse o edital:

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2020

https://www10.goiania.go.gov.br/DadosINTER/PUBLIC/CHAMADAP%c3%9aBLICA-CULTURA/2020/arq_927400.pdf

Inscrição Lei Aldir Blanc – Inciso III (Edital nº 001/2020) – 6 a 23 de novembro

https://forms.gle/nba6qRWJxD6BhS4aA