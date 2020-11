Sem Maguito, vice Rogério Cruz assume a campanha eleitoral

O candidato à prefeitura de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, segue entubado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert, em São Paulo. Segundo informações da assessoria, um exame foi feito para diagnosticar o motivo do aumento da inflamação nos pulmões, mas o resultado ainda não foi divulgado.

Maguito está internado desde o dia 22 de outubro. Diante da situação delicada, quem assumiu a campanha eleitoral foi o candidato a vice Rogério Cruz (Republicanos), que se diz otimista com o trabalho e com a recuperação do companheiro de chapa. “Estamos trabalhando incessantemente. Tenho certeza que sairemos vitoriosos do pleito e que o Maguito estará conosco para comemorar”, disse.