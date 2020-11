HGG realiza 7ª edição do Doe Sangue ao Som do Rock

O Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, em parceria com a Hemocentro de Goiás, realiza neste sábado, 21, a 7ª edição da campanha Doe Sangue ao Som do Rock. O evento, que celebra a semana do Doador Voluntário de Sangue, contará com o apoio de cerca de 30 motoclubes do Estado. Estabelecimentos voltados a esse público também são apoiadores da campanha, que contará apresentação das bandas Bandinha de Rock e Underdog Pack com uma seleção das mais tradicionais músicas do rocknroll internacional e nacional.

Todo o trajeto dos doadores e participantes do evento dentro da unidade de saúde foi pensado para garantir a segurança dos usuários. A entrada, por exemplo, só deverá ocorrer após a verificação do uso de máscara, a aferição da temperatura do doador e a lavagem das mãos nas pias instaladas no acesso ao no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA). Além das pias, a unidade disponibiliza de álcool gel com acionamento por meio de pedal e informativos com orientações acerca dos cuidados necessários durante a permanência no hospital.

Na edição do ano passado, foram arrecadadas cerca de 80 bolsas de sangue e realizados 77 cadastros de medula óssea. Assim como nas edições anteriores, a intenção da campanha é contribuir para aumentar o estoque de sangue do Hemocentro para o mês de dezembro, quando começa o período de férias, aumentando a demanda por sangue e na qual tradicionalmente há uma queda no número de doações.