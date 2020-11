Candidatos do PT, PSDB e PSB integram campanha de Maguito

Adriana Accorsi (PT), Talles Barreto (PSDB) e Elias Vaz (PSB), que foram candidatos à prefeitura de Goiânia, embarcaram na campanha de Maguito Vilela (MDB) neste segundo turno.

Integrantes da militância do PT e do PSDB também entraram na campanha emedebista, declarando apoio nas redes sociais.

O movimento era esperado. No primeiro turno, Adriana utilizou seu programa de TV para criticar o candidato Vanderlan Cardoso (PSD), em sintonia com o discurso dos programas de Maguito. No caso do PSDB, o partido se aproximou do MDB nesta eleição, formando alianças em diversas cidades do Estado.