Jornalistas críticam uso indevido de entrevista feita com Vanderlan

Os jornalistas Rubens Salomão e Cileide Alves criticaram publicamente a utilização, por parte da campanha de Maguito Vilela (MDB), da entrevista concedida por Vanderlan Cardoso (PSD) para a rádio Sagres 730.

“A pílula tem várias irregularidades, mas o que é mais grave é o uso de nossa imagem sem autorização e a edição da entrevista para tirar de contextualização”, disse Cileide em seu perfil no Twitter.

Rubens repudiou a estratégia eleitoral durante a programação da rádio. “O uso da nossa imagem não foi autorizado nem pela emissora e nem por nós. E, da minha parte, quero repudiar a edição que foi feita. Se fosse um uso da entrevista, que é pública, com um trecho na íntegra, mas não. Fizeram uma edição com pelo menos seis cortes só da minha fala. Repudio isso de forma veemente, não é assim que se informa, não é assim que se utiliza de um conteúdo jornalístico. Houve perguntas, respostas, e o Vanderlan teve as oportunidades de se manifestar e se manifestou. A pílula, pela edição, mostra algo que não é real”, ressaltou sendo acompanhado por Cileide no repúdio.

Em seu programa na TV, a equipe de Maguito expõe um trecho da fala de Vanderlan criticando a omissão de informações por parte da campanha sobre o estado de saúde do emedebista.

Vanderlan já repudiou a utilização política da situação de Maguito, que está entubado em estado grave no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de complicações com a Covid-19. A campanha emedebista também se pronunciou considerando como “insensíveis” os questionamentos do candidato adversário.