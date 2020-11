Morre Wilson Santos, prefeito de Jussara, após internação por Covid-19

O prefeito de Jussara, Wilson Santos, morreu na tarde desta terça-feira, 24, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Ele tinha 73 anos e estava internado em Goiânia desde o início de outubro para tratar da doença.

O prefeito foi diagnosticado com Covid-19 no final de setembro e começou a ser tratado com isolamento em casa. Em outubro o quadro se agravou e ele teve que ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Goiânia. Wilson era do grupo de risco por usar marca-passo e ter diabetes.

Wilson Santos já foi vereador por quatro mandatos, vice-prefeito e atualmente ocupava o cargo de chefe do Executivo municipal. Ele deixa a viúva, dona Divina Gonçalves, filhos, netos e cinco irmãos.