Plantar uma árvore é programa para famílias de Goiânia e região neste sábado

Neste sábado, 28, o Terra Santa Cidade do Lazer promove o 3º Plantio Terra Santa, que acontece em Trindade, pertinho de Goiânia. O evento é aberto a todas as crianças com até 12 anos acompanhadas pelos pais e pretende plantar centenas de mudas no Monte Sião, um dos condomínios que formam o complexo de 6 milhões de m², numa área que conta com nascentes, matas e grandes espaços de reserva natural.

Respeitando todos os protocolos de saúde em época de pandemia, o Plantio terá como ponto inicial um encontro das famílias participantes no Arca Parque, parque aquático dentro do Terra Santa Cidade do Lazer. Todas as mudas e materiais serão disponibilizados para as crianças, inclusive plaquinhas e desenhos que podem ser assinados pela garotada para personalizar a árvores plantada. A equipe de animação infantil do parque estará a postos para entreter a todos.

O 3º Plantio Terra Santa acontece a partir das 9h30. Os condôminos precisam fazer inscrição prévia e visitantes devem comprar ingresso de entrada ao Arca Parque neste link. A atividade de plantio é gratuita e todos os materiais serão fornecidos pelo Terra Santa.