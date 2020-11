Região Noroeste recebe 128 km de redes coletoras de esgoto

A Saneago deu início as obras de implantação de 128 quilômetros de redes coletoras de esgoto na região Noroeste de Goiânia. O serviço foi vistoriado nesta terça-feira (24) pelo governador Ronaldo Caiado; pelo prefeito Iris Rezende; pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira; e pelo presidente da Saneago, Ricardo Soavinski.

Segundo o prefeito, o trabalho é sinônimo de qualidade de vida e saúde para população. “Precisamos universalizar o mais rápido possível o serviço de tratamento de água e esgoto em Goiânia. E com o trabalho que a Saneago está desenvolvendo agora, tenho certeza, conseguiremos atingir essa meta com rapidez. Me realizo ao ver o empenho desta empresa, o empenho do governo do Estado para levar este benefício que é também mais saúde, mais qualidade de vida para os moradores da nossa querida cidade”, afirmou.

O governador ressaltou o empenho da empresa de saneamento. “Ouvimos tantos relatos de moradores sobre o sofrimento com as fossas, muitas vezes instaladas nas calçadas. A Saneago hoje está realizando seu trabalho com excelência, focada na prestação de serviços. E é bom ressaltar: não ficará mais aquela sujeira nas ruas, o trabalho será completo.”

Com investimentos que somam cerca de R$ 18 milhões, o contrato inclui a implantação das redes coletoras de esgoto e de 8.201 ligações domiciliares. Com a conclusão das obras, prevista para maio de 2021, serão beneficiados 34.800 habitantes dos bairros: Jardim Clarissa; Jardim Nova Esperança; Parque Industrial Paulista; Residencial 14 Bis; setor Cândida de Moraes; setor Jardim Petrópolis; setor Santos Dumont e Vila Regina.

Hoje, 93,5% da população goianiense é atendida com serviços de esgoto. Goiânia está entre as três melhores capitais do Brasil em Desempenho de Universalização do Saneamento, sendo a primeira do Centro-Oeste nesta categoria, de acordo com o ranking da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (Abes).

No escopo do contrato de programa assinado entre a Saneago e a Prefeitura de Goiânia, em dezembro de 2019, para prestação dos serviços de saneamento básico no município, estão previstos quase R$ 2 bilhões de investimentos em esgoto. Apenas para os cinco primeiros anos, o total é de mais de R$ 900 milhões. Além das obras realizadas na região Noroeste de Goiânia, há notáveis benefícios em execução, como as melhorias nas estações de tratamento de esgoto Parque Atheneu e Dr. Hélio Seixo de Britto.