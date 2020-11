Seds lança em Goiás WhatsApp do Ligue 180

Em live realizada nesta segunda-feira, 23, com a participação da secretária Nacional de Políticas para Mulheres, Cristiane Britto, a secretária de Desenvolvimento Social do Governo de Goiás, Lúcia Vânia, divulgou o número do WhatsApp que será usado pelo Ligue 180, o serviço do governo federal para receber denúncias de violência contra a mulher. Muito usado e aceito pela população, o novo número servirá como mais um canal para vítimas de abusos ou violência buscarem socorro.

Para entrar em contato com o Ligue 180, basta salvar o número (61) 99656-5008 no celular e iniciar a conversa pelo aplicativo.

Pacto pelo fim da violência

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds), vai iniciar uma campanha para divulgar o número do novo canal de atendimento. O anúncio faz parte das ações da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, que vai do dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.