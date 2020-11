Caiado convida Iris Rezende para assumir um cargo no governo

O governador Ronaldo Caiado convidou o prefeito Iris Rezende para assumir um cargo no Governo de Goiás no dia 1º de janeiro de 2021. A revelação se deu na manhã desta terça-feira, 24, no Jardim Nova Esperança, durante homenagem da Saneago ao gestor pela parceria estabelecida por mais de cinco décadas.

“Estão enganados aqueles que pensam que Iris Rezende se aposentou da política. Vossa excelência terá função e carga horária também, com o compromisso ao meu lado de ajudar a finalizar esses próximos dois anos”, afirmou Caiado, que completou: “É uma amizade espontânea, que realmente surgiu da nossa convivência, das nossas campanhas juntas, para podermos construir esse marco na nossa história política.”

Em sua fala, Caiado fez um apanhado de toda trajetória política de Iris Rezende e afirmou que o líder se tornou um “símbolo que dignifica o povo goiano”, por fazer política com altivez, amor, com espírito público. Afirmou que o prefeito é um exemplo como poucos atualmente, por ter o privilégio de escolher quando deixar de disputar mandatos e encerrar sua carreira.

“Poucos homens escreveram isso na política do Estado de Goiás e do Brasil, porque a maioria foi expulsa da vida pública muito antes”, disse o governador. Segundo ele, Iris faz parte da escola de homens íntegros e sérios, independente de siglas partidárias.

“Não tenho possibilidade de expor em palavras o que sinto hoje. Na verdade, fui surpreendido”, disse Iris. “O governador foi o artífice desse momento, aproveitando a obra que se instala no setor e me surpreendendo com essa homenagem que eu nunca imaginei que pudesse receber”, observou.

“Elevo meus sentimentos aos céus e agradeço, primeiramente, a Deus por tudo isso que tenho recebido ao apagar das luzes da minha vida como político”, reagiu o prefeito. Iris também não poupou elogios ao governador. “Posso proclamar, sem medo de errar, que Goiás está orgulhoso de vossa excelência. Tem confiança absoluta nos seus atos, nas suas ações”.