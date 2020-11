Internado com Covid-19, Maguito Vilela faz traqueostomia

Nesta terça-feira, 24, foi informado pelo boletim médico do candidato a prefeito de Goiânia pelo MDB, Maguito Vilela, que o político passou por uma cirurgia de traqueostomia.

Procedimento consiste em abrir um pequeno buraco na garganta, diretamente na traqueia, para auxiliar na respiração.

Diagnosticado há mais de um mês com coronavírus, Maguito está com quadro clínico estável, apesar de seguir sedado e entubado. De acordo com os médicos, devido ao tempo de entubação, esse procedimento se torna agressivo ao paciente e prejudica as cordas vocais. Por isso, segundo os médicos, foi necessário que ele passasse pela traqueostomia, o que não significa que houve piora.

Tratamento para Covid-19

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o político continua ligado à máquina ECMO, que imita a função natural dos pulmões e do coração, além de poupar esses órgãos enquanto a cura acontece. Conforme o boletim, o equipamento está ligado nos padrões mínimos de funcionamento.