Ao lado do governador Ronaldo Caiado, Vanderlan recebe apoio do presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira

Vanderlan Cardoso (PSD) recebeu na noite desta quarta-feira, 25, o apoio do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, Lissauer Vieira (PSB). Ao lado do governador Ronaldo Caiado (DEM), o deputado destacou que as parcerias entre os poderes são muito importantes para o desenvolvimento do estado e de Goiânia.

“Eu quero chamar a atenção de todos vocês, nós temos que entender não se faz nada sozinho. Na vida nós temos que construir parcerias para conseguirmos avançar nos nossos objetivos, e termos investimentos na área social, na infraestrutura, na geração de empregos, na oportunidade para os nossos cidadãos”, destacou Lissauer.

E essa parceria para Goiânia, de acordo com o deputado, só tem do governador com Vanderlan e com Wilder. “Essa parceria que vai render frutos para a população de Goiânia. Wilder no seu discurso falou muito bem aqui, que no Plano de Governo dele e do Vanderlan tem os polos industriais e a regionalização do desenvolvimento econômico da cidade”.

Lissauer ainda completou. “Aqui tem dois homens, empresários, visionários e que já demonstraram na vida pública a capacidade para poder gerir o município de Goiânia. Nós temos uma oportunidade única de eleger dois prefeitos. Eu tenho certeza, Vanderlan e Wilder, que vocês dois com a visão pública, com a vontade e determinação de transformar essa capital, serão parceiros e dois prefeitos para poder cuidar da vida do cidadão goianiense”.

Vanderlan agradeceu o apoio do presidente da Assembleia legislativa e falou também das parcerias com o legislativo e o executivo estadual. E reforçou que Caiado sempre esteve ao seu lado, em eventos e também em reuniões com apoiadores. “O governador tem trabalhado muito fora do expediente em reuniões internas e externas e continua fazendo o melhor para nosso Estado. Essa semana mesmo, está entregando centenas de escrituras na nossa capital e, juntos, vamos fazer ainda mais”.

Para o candidato do PSD, o discurso de Lissauer, de que ninguém governa sem parcerias, está totalmente de acordo com seus projetos. “Nós temos um governador que tem feito muito bem o trabalho. Os incentivos fiscais, regularização fundiária, que o governador tem conduzido tão bem, parceria na segurança pública e na implantação dos polos de desenvolvimento vão transformar Goiânia em uma cidade mais humana e com qualidade de vida”.

Assim como tem afirmado desde o primeiro turno, o governador Ronaldo Caiado reforçou o compromisso com Goiânia, em parceria com Vanderlan e Wilder na prefeitura. Eu quero pedir a todos vocês que possam conversar com os colegas de trabalho, conversar com os amigos, os vizinhos, seus familiares e mostrar a importância de nós termos dois prefeitos ativos, com vontade, com vigor, com determinação, com coragem para poder transformar essa capital”, finalizou.