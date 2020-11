Campanha vacina trabalhadores em Goiânia e Região Metropolitana

A morte de 14 macacos, em decorrência da febre amarela em Goiás, ligou o sinal de alerta no Estado para possíveis contaminações da doença. Para se proteger, a vacinação é o melhor caminho. Diante desse cenário, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), o Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás (Seconci) e as secretarias municipais de Saúde fizeram uma parceria para levar a campanha de vacinação aos trabalhadores de obras em Goiânia e Região Metropolitana.

Além da vacinação contra a febre amarela, os trabalhadores também serão vacinados com a tríplice viral (que protege contra sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, difteria e tétano. Segundo a coordenadora de Ações em Imunização da SES-GO, Allessandra Santana, a parceria com entidades dos setores público e privado é importante para que o Estado alcance as metas de cobertura vacinal, que vêm tendo redução nos últimos anos.

Participação

As empresas da construção civil que quiserem participar desse trabalho de vacinação no próximo ano devem entrar em contato com o Seconci Goiás, por meio do departamento de Serviço Social. “A vacinação será totalmente gratuita para os trabalhadores das empresas associadas à entidade. Depois da ação piloto, faremos levantamento dos dados das empresas interessadas, como infraestrutura, número de trabalhadores e endereço dos locais onde será feita a vacinação”, detalha Joicy.

Outras recomendações para a vacinação também devem ser seguidas pelos interessados, como atender às condições adequadas para a imunização: sala limpa e com boa iluminação; ambiente refrigerado; lavatório para higienização das mãos com sabonete líquido e papel toalha; mobiliário para triagem e vacinação. “Por conta da pandemia que estamos enfrentando, serão adotadas todas as medidas de segurança contra a Covid-19 também na ação, como distanciamento social, uso de máscaras e pontos de higienização”, reforça Joicy.