UFG inaugura maior hospital de universidade federal do Brasil

No dia 14 de dezembro a UFG comemora os seus 60 anos de criação com uma inauguração que já entrou para a história da instituição. A data marcará também a abertura do novo prédio do Hospital das Clínicas da UFG, que levou cerca de 18 anos para ser entregue e será o maior hospital de universidade federal do país. Com 20 pavimentos e 44 mil metros quadrados de área construída o hospital contará também com auditórios e salas de aula para os estudantes da universidade que realizam atividades acadêmicas no HC.

O reitor da UFG, Edward Madureira Brasil, destaca que serão oferecidos 600 leitos divididos entre enfermarias, UTIs adulto, pediátrica e neonatal, além de uma unidade de transplante de medula óssea e a preparação para um heliponto na cobertura do edifício. “O HC será um centro de excelência em saúde e um dos hospitais mais modernos no Brasil”, comemora o reitor.

Por conta da pandemia da Covid-19 o evento de inauguração não será aberto ao público em geral.