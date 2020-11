Serpes: Diferença entre Vanderlan e Maguito é de 13%. 11% ainda não decidiu em quem votar

A última rodada da pesquisa Serpes, divulgada pelo jornal O Popular neste sábado (28), mostra o candidato à prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) com 44,1% nas intenções de voto e Vanderlan Cardoso (PSD) com 31,1%. A diferença é menor que a apresentada na rodada anterior, quando Maguito tinha 43,9% e Vanderlan, 29,3%.

Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, o emedebista tem 40,8% contra 29,6% do pessedista. Os indecisos ainda somam 11,8% dos eleitores e 13% afirmam que não pretendem votar ou vão anular o voto.

O levantamento foi realizado no dia 26 de novembro e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.

Faltando um dia para a decisão, Maguito, que é o favorito segundo as pesquisas, permanece internado em estado grave com Covid-19. Ele está entubado, passa por diálise e utiliza o suporte do ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorpória), que é um aparelho que simula a função do pulmão e do coração.