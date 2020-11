Servidores estaduais recebem salários de novembro

Como acontece desde o ano passado, os servidores públicos do Estado receberão o pagamento dentro do mês trabalhado. Os salários já estão na conta, nesta segunda-feira, 30, para 161 mil colaboradores do Estado.

De acordo com a Secretaria da Economia, por meio da Gerência de Administração Financeira do Tesouro Estadual, o desembolso para folha de novembro é de R$ 1,3 bilhão, incluindo encargos. Desse total, R$ 839,15 milhões serão destinados ao pagamento dos servidores ativos e R$ 483,60 milhões dos inativos.

O esforço realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Economia, no sentido de quitar a folha, apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, reforça o compromisso do governador Ronaldo Caiado em manter o pagamento do funcionalismo em dia.

Os valores foram enviados para o banco credenciado na sexta-feira (27/11) e já estão disponíveis. Desde dezembro de 2019, a quitação da folha dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas é realizada dentro do mês trabalhado, como resultado dos esforços do governo estadual em equilibrar as contas.