Enel leva caravana de serviços a nova Crixás e Faina

A Enel Distribuição Goiás realiza, na próxima quinta (3) e sexta-feira (4), das 8h às 16h, mais duas edições da Caravana #EnelPorGoias, nos municípios de Nova Crixás e Faina, respectivamente.

Durante as ações, serão realizadas as entregas de geladeiras sorteadas aos moradores dos dois municípios, trocas de até 12 lâmpadas por cliente, cadastros no programa Tarifa Social de Energia Elétrica e atendimentos ao público com lojas de atendimento móvel, que disponibilizam todos os serviços oferecidos nas lojas físicas da companhia, como adesões, parcelamentos, religações, negociações de débitos e ligações novas. Nas caravanas, a população também poderá conferir exposições educativas sobre consumo consciente de energia e cuidados com a energia elétrica.

Programação

Caravana #EnelPorGoias – Nova Crixás

Quando – quinta-feira (3).

Troca de lâmpadas, atendimento móvel, cadastro no Tarifa Social e exposições educativas – das 8h às 16h.

Abertura oficial – 11h.

Caravana #EnelPorGoias – Faina

Quando – sexta-feira (4).

Troca de lâmpadas, atendimento móvel, cadastro no Tarifa Social e exposições educativas – das 8h às 16h.

Abertura oficial – 11h.