Prefeitura oferece descontos em pagamentos de forma digital

A Prefeitura de Goiânia está oferecendo aos contribuintes em dívida com o município uma oportunidade de regularização da situação fiscal de forma totalmente digital. Pelo site www.goiania.go.gov.br , é possível consultar débitos e gerar o Documento de Arrecadação Única Municipal (DUAM) já com os descontos oferecidos durante a Semana Nacional de Conciliação, que teve início no dia 30 e vai até a próxima sexta-feira (04/12).

A oportunidade é válida para pagamentos à vista de tributos como IPTU e ISS, além de multas de órgãos ambientais e de planejamento. Os descontos no valor de multas e juros são de 80% para pessoas físicas e jurídicas, que tenham débitos ajuizados ou não, com data de vencimento até o dia 13 de novembro.

De acordo com a secretária de Finanças da Prefeitura de Goiânia, Zilma Peixoto, a oferta de descontos de forma digital para os pagamentos à vista tem o objetivo de evitar aglomerações e dar mais celeridade à regularização fiscal. “Neste ano, em função da pandemia provocada pelo novo coronavírus, a Prefeitura precisou se organizar para ampliar a quantidade de atendimentos e não gerar aglomeração de pessoas, garantir o distanciamento necessário nos postos de negociação e assegurar o cumprimento de todos os protocolos sanitários” afirmou.

“Essa foi a forma que a Prefeitura encontrou para que as pessoas possam ter acesso às facilidades oferecidas durante a Semana Nacional de Conciliação sem precisar sair de casa”, disse a auxiliar do prefeito Iris Rezende. Já os contribuintes que precisam parcelar as dívidas estão sendo atendidos mediante agendamento no Paço Municipal e em Unidades do Atende Fácil.

No caso dos parcelamentos, os descontos são de 70% no valor de multas e juros e os débitos podem ser divididos em até 40 prestações. Foram oferecidas 830 vagas por dia para a negociação de dívidas de forma parcelada e após o preenchimento de todos os postos, a Prefeitura de Goiânia firmou uma parceria inédita com o Tribunal de Justiça para a realização de atendimentos em unidades municipais de ensino por meio do projeto CEJUSC Itinerante.

Os atendimentos serão realizados na Escola Bom Jesus, na quarta-feira (02); na Escola Maria Araújo de Freitas, na quinta-feira (03) e na Escola Marechal Castelo Branco, na sexta (04). O CEJUSC fará a distribuição de senhas por ordem de chegada.