Primeira atualização de dezembro do Conexão Escola está disponível

O conteúdo semanal de atividades do Portal Conexão Escola e Conexão Escola TV, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), está atualizado. Repleto de propostas de todas as disciplinas e para todas as turmas, traz textos e vídeos tendo, como um dos destaques da rodada, a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, conscientizando os alunos sobre seus direitos e deveres.

O tema aborda que um cidadão consciente é aquele que não se preocupa só com seus próprios direitos, mas também das pessoas com quem convive em sua casa, na vizinhança, no bairro, na cidade e na escola, etc. É o momento de aprender como garantir seus direitos e cumprir com seus deveres.

Muitos outros temas importantes e divertidos para aprender muito, mesmo que à distância, estão na plataforma. Entre eles, como conhecer um pouco da nossa Cidade, “Viajando no mundo da imaginação”, orientações para aprender a dividir e multiplicar, Medidas de comprimento, O ciclo da água, brincando com sons, ritmos e poesias.

As plataformas trazem ainda atividades para conhecer um pouco mais sobre o Sistema Único de Saúde no Brasil e o desenvolvimento dos países, as Migrações, A população brasileira, A Primeira Guerra Mundial, além da guerra contra o Coronavírus.

O intuito da plataforma desenvolvida pela própria SME é associar propostas pedagógicas ao dia a dia do aluno, aproximando teoria e prática de forma atrativa. O Conexão Escola e o Ambiente Virtual de Aprendizagem Híbrida (AVAH) integram o mesmo projeto de atendimento pedagógico a todos os alunos da Rede Municipal de Ensino (RME).

As atualizações com conteúdo e atividades pedagógicas complementares estão disponíveis para os alunos na Plataforma Conexão Escola pelo link (www.sme.goiania.go.gov.br/conexaoescola/) ou pelo Conexão Escola TV, veiculado nos canais Sagres (26.1) às 11h, 11h30 e 19h e pela TV UFG (15), às 14h, 14h30 e 19h30, sempre de segunda a sexta-feira.

Para acessar o AVAH, entre em contato com sua instituição, pois cada unidade escolar tem um código de acesso e o seu próprio ambiente virtual de aprendizagem (avah.goiania.go.gov.br).