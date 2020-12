Aulões preparam alunos do Ensino Médio para o Enem 2020

Os estudantes do Ensino Médio têm mais uma alternativa para se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. Teve início nesta terça-feira (1°/12), a semana de aulões ao vivo, que prossegue até a próxima segunda-feira (7/12). São transmitidas diariamente três aulas, de três componentes curriculares distintos, no Youtube.

Os aulões preparatórios fazem parte do Programa Goiás Bem no Enem, que desde o lançamento em 2019 tem realizado uma série de ações para suplementar a aprendizagem dos estudantes do Ensino Médio, preparando-os para as provas do Enem.

Além das aulas televisionadas aos sábados, foram disponibilizadas listas de exercícios, maratonas de resolução das questões, vídeos com dicas de filmes e livros e o envio de dicas pelo WhatsApp.

O aulão inaugural, transmitido pelo canal do Goiás Bem no Enem no Youtube, contou com a participação da secretária estadual da Educação, Fátima Gavioli, e da superintendente de Ensino Médio da Seduc, Osvany Gundim.

Na oportunidade, a superintendente ressaltou que a nova ação chega para intensificar a preparação para as provas, que estão agendadas para a segunda quinzena de janeiro. “Com a proximidade das avaliações, nós organizamos uma semana de aulões com os professores lotados na Superintendência de Ensino Médio, com o objetivo de mobilizar e, principalmente, preparar os nossos estudantes para que eles tenham condições de prestar o exame com êxito”, ressaltou Osvany.

Ao todo serão cinco aulões, que somam um total de 15 aulas de diferentes componentes curriculares. Cada aula será ministrada por um professor e terá a duração de 20 minutos. Para acompanhar, basta acessar o canal do Goiás Bem No Enem no Youtube, a partir das 8h30.