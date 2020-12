Caiado apresenta 338 sugestões de emendas à bancada goiana

O governador Ronaldo Caiado se reuniu com deputados, senadores e secretários na tarde desta quarta-feira, 02, para sugerir emendas parlamentares que possam garantir investimentos em Goiás. O portfólio apresentado totaliza cerca de R$ 2,7 bilhões, aplicáveis à destinação de emendas.

No encontro, realizado de forma virtual, o governador apresentou o Caderno Digital de Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária Anual 2021 que está em tramitação no Congresso.

O documento, desenvolvido pela Superintendência Geral de Captação de Recursos da Secretaria Geral da Governadoria (SGG), com a participação dos vários órgãos setoriais e do Gabinete de Representação de Goiás no DF, reúne as demandas prioritárias do Estado, e busca servir de referência para os parlamentares na hora de destinar os recursos de emendas individuais e de bancada.

Dentro das 338 propostas que integram o caderno, o governador Ronaldo Caiado pediu prioridade a três projetos específicos: a aquisição de equipamentos para complementação da estruturação do Hospital de Águas Lindas, a duplicação da GO-020 no trecho entre Bela Vista e Cristianópolis e a pavimentação da GO-454, entre a GO-164 e a ponte que liga ao município de Cocalinho, em Mato Grosso.

De acordo com o governador, seriam necessários R$138 milhões para esses três projetos principais terem andamento em 2021. Ao explicar a importância de cada um deles, Caiado destacou a pavimentação do trecho de 63 quilômetros que liga o Norte de Goiás ao Estado de Mato Grosso. “Com essa obra nós vamos absorver toda a produção do Mato Grosso e isso vai, indiscutivelmente, fortalecer todas as indústrias nessa região do Norte goiano e Vale do Araguaia”, explicou.

A líder da bancada goiana na Câmara, deputada Flávia Morais, garantiu que o grupo deve se reunir nos próximos dias para avaliar o pedido do governador. “Levaremos as demandas com muito respeito. E nada impede também que depois a gente busque, com empenho político da bancada junto aos ministérios, recursos para executar outras obras que não sejam contempladas através das emendas impositivas”, explicou.

Iniciativa elogiada

A deputada Flávia Morais ainda elogiou a “ação inovadora do Governo de Goiás” em reunir de forma organizada todas as demandas principais do Estado em um só documento. “Essa interação é muito importante e quando ela vem de forma estruturada é mais fácil fazer um planejamento e aproveitar melhor o recurso da bancada. Todo mundo ganha com isso, principalmente o povo de Goiás”, salientou.

O caderno de emendas, que no ano passado foi produzido em formato físico, neste ano foi disponibilizado em formato digital, como um portfólio on-line, onde é possível fazer buscas por região, valores, áreas e obras específicas.

“A ideia é facilitar a pesquisa. Cada um tem uma forma de priorizar e nesse formato o caderno tem várias ferramentas para filtrar”, explicou o titular da Secretaria-Geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima. Ele enfatizou ainda que apesar do foco atual nas emendas, qualquer outro orçamento que for disponibilizado para a bancada goiana, sempre vai ter disponível esse portfólio de projetos.

A reunião teve como convidados os deputados Adriano do Baldy, Alcides Rodrigues, Célio Silveira, Delegado Valdir, Dr. Zacarias Calil, Flávia Morais, Francisco Júnior, Glaustin da Fokus, João Campos, José Mário, José Nelto, Magda Mofato, Major Vitor Hugo, Lucas Vergílio, Professor Alcides e senadores Luiz do Carmo e Vanderlan Cardoso.