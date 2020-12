Comurg conclui decoração de Natal em 11 pontos da Cidade

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comug) trabalha na iluminação de Natal em 11 pontos da cidade. A ação está dentro da programação natalina da Prefeitura de Goiânia. Serão utilizadas cerca de um milhão de micro lâmpadas de leds distribuídas em árvores, pinheiros, papai noel, caixas de presentes, dentre outros elementos natalinos.

Por causa da pandemia, o Prefeito Iris Rezende pediu para descentralizar a decoração da Praça Tamandaré, ponto tradicional da cidade, e levar os enfeites para regiões como: Campinas, Centro, Residencial Eldorado, Jardim Nova Esperança, Parque Industrial João Braz, Condomínio Alphaville Flamboyant, Jardim Curitiba, Park Lozandes, Bueno, Vila Aurora e outros.

Na programação da Companhia está inclusa a árvore flutuante no Parque Municipal Sulivan Silvestre, conhecido como Vaca Brava, na Avenida T-10, no setor Bueno. A árvore possui 17 metros de altura e será revestida com 80 mil lâmpadas de led nas cores branca e azul com chuva de meteoros brancos.

Neste ano, o Paço Municipal também foi contemplado. Uma árvore luminosa de 35 metros foi fixada na fachada lateral do prédio. Já no Centro, o Grande Hotel recebeu contornos de leds nos portais, janelas e colunas. Em Campinas as decorações já foram instaladas na Praça Joaquim Lúcio e na Praça da Igreja da Matriz. Na primeira, o Coreto foi contornado com leds e as árvores iluminadas. Já na Matriz, foram fixados dois pinheiros e o Cruzeiro recebeu uma iluminação especial.

Haverá decoração especial nos seguintes pontos:

Lago do Parque Vaca Brava, setor Bueno

Paço Municipal, Park Lozandes

Grande Hotel, Avenidas Goiás com Rua 3, Centro

Praça Joaquim Lúcio, Rua 24 de Outubro, Campinas

Praça da Igreja da Matriz, Rua José Hermano, Campinas

Praça da Divisa, Rua JC-01, Jardim Curitiba IV

Avenida Alphaville Flamboyant, Condomínio Alphaville Flamboyant

Avenida Rio de Janeiro, Parque Industrial João Braz

Parque do Jardim Nova Esperança, Avenida Cel. Joaquim Lúcio, Jardim Nova Esperança

Rótula da Avenida Milão com Avenida Veneza, Residencial Eldorado

Centro de Convivência da Companhia de Urbanização de Goiânia, Avenida Nazareno Roriz, Vila Aurora.