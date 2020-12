Natal do Bem na Praça Cívica começa nesta sexta-feira

O Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) abrem o Natal do Bem na Praça Cívica nesta sexta-feira, 04, às 19h30. O governador Ronaldo Caiado e a presidente de honra da instituição, primeira-dama Gracinha Caiado, vão inaugurar a iluminação natalina e a decoração especial deste ano.

Devido à pandemia do coronavírus e às restrições de aglomerações, a tradicional Cantata do Coro Infantil do Instituto Gustav Ritter será virtual, com a exibição de um vídeo em painel de LED. Na sequência, haverá uma projeção mapeada nas fachadas do Palácio das Esmeraldas e dos dois prédios laterais.

A Praça Cívica ganhou cenários natalinos com peças decorativas contornadas por meio milhão de lâmpadas de LED. Guirlandas, estrelas e bolas de Natal são alguns dos elementos que irão dar vida ao evento, que tem como tema “Deixe a luz da esperança brilhar”. Uma árvore de Natal de 25 metros de altura, instalada no meio da praça, promete encantar os visitantes. O brilho natalino também estará presente nas árvores da praça, enfeitadas com pingentes iluminados. Os monumentos serão destacados com luzes coloridas.

Neste ano, não haverá palco para shows, mas os grandes painéis de LED exibirão musicais gravados. Papai Noel, Mamãe Noel e outros personagens natalinos vão circular pelo espaço, fazendo pequenas apresentações artísticas. O público poderá visitar a decoração do Natal do Bem até o dia 5 de janeiro de 2021, das 18 às 22 horas.

Segurança

As equipes da OVG vão usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e orientar os visitantes sobre a necessidade de manter o distanciamento social. Os cuidados com a limpeza do espaço serão redobrados e as pessoas terão álcool em gel à disposição para higienizar as mãos.

A intenção é levar alegria e encantamento à população, de forma segura, e garantir um final de ano um pouco mais leve, para que as pessoas possam renovar as esperanças para começar 2021 com bons sentimentos.

Distribuição de brinquedos

O Governo de Goiás e a OVG também vão distribuir mais de 500 mil brinquedos a crianças em situação de vulnerabilidade social de todos os 246 municípios goianos, inclusive nas comunidades quilombolas. A distribuição será feita em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), a partir da próxima segunda-feira (07/12).