Maguito tem quadro estável e equipe médica retira suporte de ECMO

Neste sábado, 5, o prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), saiu do suporte que recebia de ECMO. Segundo o boletim divulgado pelo Hospital Albert Einstein, o quadro do emedebista é estável e tem controle satisfatório da oxigenação, o que foi determinante para a retirada do ECMO que dava suporte aos pulmões do prefeito eleito. A retirada do aparelho se deu sem intercorrências.

Maguito está internado em São Paulo para tratamento de complicações causadas pela Covid-19 desde o dia 27 de outubro. Ele encontra-se na UTI, traqueostomizado com ventilação mecânica em modo protetor.