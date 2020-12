Prefeitura encerra Semana de Conciliação com recorde de atendimentos

Durante a XV Semana Nacional de Conciliação, encerrada nesta sexta-feira, 4, mais de 7,2 mil contribuintes passaram pelos postos de atendimento da Prefeitura de Goiânia. O número é recorde entre as edições do programa. Neste ano, cerca de R$ 109 milhões em débitos com o município foram renegociados com as condições facilitadas oferecidas durante o evento.

A maior fatia do montante negociado pela Prefeitura de Goiânia é relativa a dívidas do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com estimativa do Paço Municipal, aproximadamente R$ 61 milhões do total pactuado são referentes ao tributo, o que representa 56% das negociações. Em seguida está o Imposto Sobre Serviços (ISS), com cerca de 41,9% do montante total e R$ 45,6 milhões negociados. Os 2,1% restantes são relacionados a multas e taxas cobradas pela administração municipal e foram responsáveis por R$ 2,28 milhões.

A Prefeitura de Goiânia ofereceu 80% de desconto no valor de multas e juros para pagamentos à vista e 70% para os casos de parcelamento, efetuados em até 40 prestações. Foram negociadas dívidas ajuizadas e não ajuizadas com data de vencimento igual ou anterior ao dia 13 de novembro deste ano. Agora, os contribuintes devem fazer o pagamento da primeira parcela ou a quitação à vista dos débitos até a próxima sexta-feira (11).