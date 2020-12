Prefeito inaugura Cmei no Jardins do Cerrado com presença do Ministro da Educação

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, e o secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, inauguraram, na manhã deste sábado, 5, o Cmei Jardins do Cerrado IV, ao lado do ministro da Educação, Milton Ribeiro. A entrega oficial da unidade, construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), ocorreu às 10 horas.

A obra foi paralisada em 2015, devido à falência da empresa responsável na época, sendo retomada nesta gestão após atualização do projeto para a conclusão da obra. A entrega do Cmei amplia o atendimento para mais de 120 crianças de 6 meses a 3 anos, distribuídas entre seis salas, na Educação Infantil da região Oeste da Capital. O projeto da unidade contém, além das oito salas de aula, creche, berçário, refeitório, fraldário, solário, refeitório, pátio central, salas administrativas e pátio central.

Importante destacar a preocupação desta gestão, em resolver os problemas no déficit de atendimento, especialmente na Educação Infantil, devendo totalizar, até o final do ano, mais 8 mil vagas na Educação Pública do município. Trata-se do resultado das ações empenhadas pela Prefeitura e, com a próxima inauguração de mais uma obra pela administração, busca atender os anseios da população, principalmente dos moradores da Região Oeste.

Visita a segundo Cmei

No domingo, 6, o ministro visitou o Cmei Residencial Buena Vista III. Na ocasião, Milton Ribeiro efetua última vistoria para inauguração da unidade ainda neste mês. A obra também segue os padrões do FNDE oferecendo mais 120 vagas na região.