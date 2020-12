Prefeitura lança três novos serviços no app Goiânia 24 horas

A Prefeitura de Goiânia passa a disponibilizar por meio do aplicativo “Goiânia 24 horas” os serviços de denúncia de trabalho infantil, informação sobre pessoa em situação de rua e informações sobre as feiras e mercados municipais. Também já está disponível a volta da opção “Cata Treco”, que estava suspenso temporariamente por conta da pandemia do novo coronavírus.

A melhoria foi instituída por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec), Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

A iniciativa visa facilitar o atendimento à população e diminuir aglomerações. Com os novos serviços as pessoas podem realizar denúncias e reclamações sem sair de casa, com apenas alguns toques em seu celular.

Os registros relacionados ao trabalho infantil e pessoa em situação de rua serão recebidos pelo Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS), que fará a checagem e encaminhado para registro e encaminhamento para as unidades de acolhimentos. Os casos envolvendo trabalho e exploração infantil também serão comunicados ao Conselho Tutelar.

Já a opção “Feiras e Mercados” conta com o endereço da unidade, natureza, horário de funcionamento e outros. Outra novidade no aplicativo é a inclusão do campo “busca”, onde o contribuinte poderá achar o serviço mais facilmente.