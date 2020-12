Goiânia vai testar trabalhadores da região da 44

Nesta semana, a testagem de antígeno da Covid-19 realizada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), será dedicada aos trabalhadores da região da 44. Para conseguir atender o maior número possível de pessoas, os testes serão realizados em dois dias: nesta terça e quarta-feira (8 e 9/12), das 8h às 17h, no estacionamento do Mega Moda da rua 67 B. Como são pessoas que já estão no local, o teste será oferecido apenas na modalidade pedestre e não haverá necessidade de agendamento.

“A 44 é uma região que recebe trabalhadores de toda Goiânia e que estão em contato com muita gente, por isso, decidimos priorizá-los esta semana”, explica da secretária de Saúde de Goiânia, Fátima Mrué. A secretária destaca também que o principal objetivo da testagem continua o mesmo. “Nossa meta, e isso tem dado certo, é identificar as pessoas que estão com Covid-19 e que não apresentam sintomas. Sem querer, elas acabam passando o vírus para outras pessoas. Quando evitamos que continuem circulando, quebramos a cadeia transmissora do vírus”, diz.

A exemplo do que já vem ocorrendo, o trabalhador que testar positivo passará pelo médico no local da testagem. Quem tiver resultado negativo poderá tomar a vacina contra febre amarela, mas precisa apresentar o cartão de vacinas. A dose é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos.

Podem realizar o teste pessoas acima de 12 anos e que não apresentem sintomas. Quem estiver sintomático deve procurar uma unidade de saúde, ou agendar a coleta domiciliar pelos telefones da Central Humanizada de Orientações sobre Covid-19 (3267-6123 e 98599-0200). O teste de antígeno é realizado a partir do material coletado no nariz com swab, espécie de hastes flexíveis. O resultado fica pronto em cerca de 20 minutos após a coleta.

Balanço da testagem

Desde o início da testagem ampliada da população no dia 5/8, Goiânia já testou 101.392 pessoas, sendo que 11.872 tiveram resultado positivo para a Covid-19, 11,7% do total. Considerando todo tipo de testagem já foram mais de 253 mil pessoas testadas na capital.