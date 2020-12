Prefeitura entrega uniforme a todos os alunos da rede municipal de ensino

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), entregará na tarde desta terça-feira, 8, de forma simbólica os uniformes aos alunos da rede municipal de ensino. A solenidade de entrega será realizada no Salão Nobre do Paço Municipal, às 15h30, e contará com a presença do prefeito Iris Rezende.

Cada um dos mais de 107 mil alunos matriculados na rede municipal receberão três camisetas de uniforme. A entrega será feita por cada instituição aos educandos, de forma escalonada, conforme cronograma individual de cada unidade, assim como ocorre na distribuição dos kits merenda. O material começará a ser entregue nas escolas e centros municipais de Educação Infantil no próximo ano letivo.

Na solenidade, estarão presentes 15 educandos da rede, representando os três níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja). Além do prefeito, estará presente o secretário da SME, professor Marcelo Costa.