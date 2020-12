Concerto presencial: Orquestra Sinfônica de Goiânia abre programa de Natal

A Orquestra Sinfônica de Goiânia abre nesta quarta-feira, 9, às 20h, Paróquia Menino Jesus (na Avenida Nossa Senhora de Fátima, S/N. Área APM, St. Fazenda Gameleira, Goiânia – GO), a programação de Natal com o primeiro concerto presencial após a suspensão, em março, das atividades devido à pandemia da Covid-19. O retorno foi autorizado pelo prefeito Iris Rezende, em decreto publicado em novembro, onde também se exige o respeito aos protocolos sanitários de segurança estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde, garantindo o distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel e quantidade limitada de pessoas em espaços públicos, bem como a regulamentação da Secretaria Municipal de Saúde.

Para os membros da Orquestra, os protocolos específicos aplicados são preconizados e sugeridos pelo Fórum Brasileiro de Ópera, Dança e Música de Concerto, da qual a OSGO é signatária. Esses protocolos exigem distanciamento entre músicos, uso de máscara facial, além de equipamentos específicos que evitem a propagação de aerossóis por parte de instrumentos de sopro e cantores.

Para esse primeiro concerto, a Orquestra terá a participação reduzida de 28 músicos, quase todos eles de cordas e percussão. O programa natalino é composto por obras de grandes compositores, além de canções tradicionais de vários países. A abertura será Concerto Grosso “Feito para a Noite de Natal”, do compositor italiano Arcangelo Corelli (1653-1713), sendo seguido pelo divertimento “A Viagem Musical de Trenó”, do compositor Leopold Mozart (pai de Wolfgang Amadeus Mozart). Essas duas obras da primeira parte do programa possuem características programática-descritivas e estão entre as raras obras desse período com a temática natalina. A obra de Leopold Mozart faz uso de vários instrumentos de percussão raros e também de brinquedos infantis.

Na segunda parte do concerto, canções tradicionais de Natal de vários países, arranjados para orquestra de cordas. A Suíte de Canções de Natal, arranjada pelo compositor americano Leroy Anderson, abre a sequência. São seis canções tradicionais, arranjadas com maestria e exprimem a magia e o encantamento do espírito natalino. Na sequência, serão apresentadas canções francesas, inglesas e ucranianas, terminando com a famosa canção austríaca Stille Nacht -Noite Feliz.